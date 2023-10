Energia: saudita Acwa Power firma sette accordi di cooperazione con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi pubblici dell'Arabia Saudita, Acwa Power, ha siglato sette accordi di cooperazione con diverse aziende cinesi in vari settori, compresi l'energia solare, l'idrogeno verde e la desalinizzazione dell'acqua. Questi accordi sono stati formalizzati durante il terzo Belt and Road Forum tenutosi a Pechino mercoledì. In una nota stampa, Acwa Power ha comunicato che tali intese sono state firmate con entità cinesi di spicco, tra cui State Power Investment Corp, specializzata nella produzione di energia, la sede di Bank of China a Pechino e Power China Group, una società di ingegneria civile. Inoltre, la società saudita ha stretto accordi con altre aziende come Energy China Group, esperta in soluzioni energetiche e infrastrutturali, e Jinko Solar, produttore di pannelli solari. Mohammed Abunayyan, fondatore e presidente di Acwa Power, ha commentato: "La collaborazione di Acwa Power con la Cina è il frutto di un lungo percorso di amicizia e proficua cooperazione, che affonda le radici in anni di stretta collaborazione su vasti territori. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato solide relazioni con importanti partner cinesi, consentendoci di guidare progetti innovativi nei settori delle energie rinnovabili, dell'idrogeno verde e della desalinizzazione dell'acqua". (Res)