Medio Oriente: Renzi, responsabilità Hamas sotto gli occhi di tutti, apertura corridoio umanitario è passo in avanti

- "Vedere centinaia di bambini morire così, dal 7 ottobre ad oggi, spezza il cuore. È disumano come ci stiamo abituando a scene che neanche i film dell’orrore avrebbero potuto immaginare. Non è vero che le responsabilità sono uguali". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "La responsabilità di Hamas è sotto gli occhi di tutti, anche per il razzo che ha colpito l’ospedale, nonostante la propaganda delle prime ore - sottolinea -. Ma deve essere chiaro che serve un grande impegno di politica e diplomazia per provare a fare di questa tragedia l’occasione per arrivare definitivamente alla pace. Il Salmista nella Bibbia dice: Domandate pace per Gerusalemme". "È il grido che viene da tutto il mondo e penso che gli Stati Uniti stavolta si stiano muovendo bene. Bisogna dire bravo a Biden (e al segretario di Stato Blinken) per metterci la faccia e tentarle tutte: solidarietà a Israele, sacrosanta, insieme alla richiesta di mantenere la reazione nell’ambito dei principi del diritto internazionale. E grande lavoro con i paesi arabi per evitare la escalation. Ieri ad esempio la riapertura del corridoio umanitario con l’Egitto ha rappresentato un passo in avanti significativo", spiega il leader di Iv. (Rin)