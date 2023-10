Sardegna: a Serramanna sequestrata discarica abusiva, denunciati padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 52enne e un 29enne, padre e figlio, entrambi disoccupati sono stati dai Carabinieri alla Procura della della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi non urbani, realizzazione di discarica non autorizzata e combustione illecita di rifiuti con concorso di persone nel reato. I due vevano adibito un terreno di loro proprietà situato nelle campagne di Serramanna, quale deposito e stoccaggio di materiali e rifiuti vari di proprietà altrui, accumulati su una superficie di circa 100 metri quadri. Si tratta di materiali di ogni genere: plastica, ferro, mobili, rottami. Le rudimentali modalità di smaltimento consistevano in periodiche accensioni di fuochi coi quali si tentava di eliminare il materiale nella maniera più anonima possibile. Verranno svolte verifiche tecniche sull’inquinamento ambientale esistente e valutazioni delle competenti autorità su come smaltire i materiali in questione. (Rsc)