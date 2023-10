Tunisia-Iran: colloquio tra ministri degli Esteri a Gedda, “stop al genocidio dei palestinesi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato l’omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, a margine della riunione straordinaria dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) tenuta ieri a Gedda. I due hanno parlato del “genocidio e lo sfollamento forzato contro i palestinesi da parte delle forze israeliane contro il popolo palestinese indifeso”, nonché delle ripercussioni di questa situazione "sull'intera regione". I due hanno affrontato i possibili sforzi per imporre la fine immediata della "palese aggressione delle forze israeliane" insieme alla fornitura di protezione, bisogni umanitari fondamentali e urgenti per “il popolo fraterno della Palestina in conformità ai risultati della riunione straordinaria dell'Oic”. (Tut)