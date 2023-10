Violenza donne: Azione, ok a nostro emendamento su vigilanza dinamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ieri in Commissione Giustizia alla Camera è stato approvato l'emendamento che abbiamo presentato al disegno di legge governativo sulla violenza di genere. Lo comunicano in una nota le parlamentari di Azione Elena Bonetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace. “Un provvedimento che riprende il testo approvato dal governo Draghi, a cui avevamo lavorato con le ministre Lamorgese e Cartabia, da noi ripresentato in questa legislatura sia alla Camera che al Senato. La nostra proposta prevede la possibilità di aumentare la protezione delle donne vittime di violenza attraverso una vigilanza dinamica. Una tutela speciale, che avevamo introdotto nel pacchetto antiviolenza del governo Draghi per chi trova la forza di denunciare e che in quel momento diventa ancor più fragile e vulnerabile. Sono sempre troppo poche le denunce e non sempre lo Stato riesce a proteggere chi denuncia, nei casi più gravi quindi la vigilanza dinamica può davvero salvare delle vite. Siamo soddisfatte che il governo abbia recepito alcune delle nostre proposte, che il testo base in realtà non prevedeva, pur rammaricandoci che non sia stata accolta la nostra richiesta di reintrodurre anche lo strumento del fermo per indiziato che avevamo previsto nel nostro testo nei casi di grave pericolo per la vita delle donne o dei loro figli. La battaglia contro la violenza sulle donne resta per noi una priorità", aggiungono. (Rin)