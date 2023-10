Medio Oriente: Forze difesa israeliane, ucciso comandante Comitati resistenza popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’uccisione di Rafat Abu Hilal, comandante dei Comitati di resistenza popolare della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). I Comitati di resistenza popolare sono una coalizione di milizie fondata ne 2000 e costituita da membri dei movimenti islamisti palestinesi Hamas e Jihad islamica e dalle brigate dei Martiri di Al Aqsa, ala militare dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Le Idf, inoltre, hanno annunciato di aver ucciso almeno dieci elementi della Nukhba, unità militare speciale di Hamas, e di aver distrutto nelle ultime 24 ore numerosi obiettivi del movimento, incluse postazioni per il lancio di razzi, tunnel sotterranei, centri di comando e infrastrutture di intelligence. I media palestinesi, inoltre, hanno riferito questa mattina che almeno nove persone sono morte nel bombardamento delle Idf su un edificio situato in quartiere densamente popolato della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Nel nord, invece, le Idf hanno colpito un edificio del campo profughi di Jabalia, causando la morte di un numero imprecisato di persone. Nel pomeriggio di ieri, secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, almeno dieci persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite nel bombardamento aereo lanciato dalle Idf ssu un edificio della città di Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Almeno 30 persone, inoltre, hanno perso la vita nei bombardamenti israeliani su un edificio della vicina città di Al Mugraha. (Res)