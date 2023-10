Baltico: danni Balticconnector, pattugliatore norvegese ha inseguito una nave da carico cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave della Guardia costiera norvegese ha seguito per 15 ore una nave da carico cinese sospettata di essere coinvolta nel danneggiamento del gasdotto Balticconnector, nel Golfo di Finlandia. Lo riferiscono media norvegesi, secondo cui l’inseguimento è avvenuto lungo la costa occidentale della Norvegia lunedì, come confermerebbero i dati di tracciamento delle due imbarcazioni. Gli investigatori finlandesi hanno dichiarato martedì che la nave cargo il NewNew Polar Bear, assieme a una nave battente bandiera russa, la Sevmorput, sono alcune delle imbarcazioni presenti nell'area in cui il gasdotto è stato danneggiato l’8 ottobre scorso, forse nell’ambito di un sabotaggio. Il NewNew Polar Bear è una nave da carico in navigazione tra l'Europa e la Cina attraverso la rotta del Mare del Nord nell'Artide. Lunedì la nave ha lasciato il Mar Baltico ed è entrata nel Mare del Nord per dirigersi verso nord lungo la costa norvegese. (segue) (Res)