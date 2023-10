Baltico: danni Balticconnector, pattugliatore norvegese ha inseguito una nave da carico cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pattugliatore della Guardia costiera norvegese, il KV Sortland, ha seguito la nave a partire dalle ore 4:00 di lunedì (ora locale) al largo dell’estremo sud della Norvegia, scortandola per circa 15 ore, sino a un’area circa 70 chilometri a nord-ovest di Bergen, come confermato dai i dati di Marine Traffic. L'area coincide in larga parte con la zona in cui si trovano la maggior parte dei gasdotti che esportano il gas della Norvegia, nonché alcune delle sue più importanti piattaforme offshore per l’estrazione di petrolio e gas. Il KV Sortland avrebbe seguito la NewNew Polar Bear a una distanza di appena un miglio nautico, pari a circa 1,8 chilometri. Il centro operativo militare norvegese non ha commentato l’indiscrezione, limitandosi ad affermare che la Guardia costiera "gioca un ruolo cruciale nel mantenere la sicurezza e la tutela delle attività marittime nella regione, compresa la protezione della pesca, le operazioni di ricerca e soccorso e il monitoraggio delle attività di navigazione". (Res)