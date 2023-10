Medio Oriente: Tajani, per neutralizzare Hamas va data una speranza al popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "dalle evidenze condivise dalla nostra intelligence con quelle di altri Paesi, non emerge una responsabilità di Israele nel bombardamento dell'ospedale di Gaza. Quanto all'ipotesi di un cessate-il-fuoco: "Nessuno è in grado di fare previsioni, è troppo presto. È inutile far finta di nulla: tutti sappiamo benissimo che Israele ha preparato migliaia di soldati per entrare a Gaza, per colpire i terroristi di Hamas. Il mio auspicio è che si costruiscano velocemente le condizioni perché si ritorni a negoziare politicamente. Noi stiamo lavorando a questo". "Nel frattempo - aggiunge - sia Israele che l'Egitto devono permettere di offrire rifornimenti e sollievo alla popolazione di Gaza e permettere l'evacuazione degli stranieri dalla Striscia, tutelando le vite di tutti gli ostaggi". La speranza è che questa ennesima tragedia sia l'occasione giusta per una soluzione del conflitto fra i due popoli: "Vorrei condividere questa speranza, che da una crisi profondissima possa venire la spinta per un miglioramento. Ma non possiamo permetterci di essere ingenui: siamo ancora nel pieno della crisi militare. È chiaro che la direzione non può che essere una: andare verso una soluzione che rispetti la sicurezza e le aspirazioni di due popoli. Molti dicono che una soluzione per uno Stato palestinese è ormai praticamente impossibile: non voglio crederci, la volontà politica può offrire ancora soluzioni. Per Israele il modo migliore per neutralizzare il progetto di Hamas è dare una speranza concreta al popolo palestinese". Quando si parla di Israele e di Palestina si ha sempre a che fare con dei tabù, da una parte e dall'altra: "Non vorrei fare l'errore di sostituirmi agli storici, o di essere giudice di comportamenti. Noi siamo totalmente, profondamente vicini a Israele quando si difende da atti orribili di terrorismo. E saremo ugualmente vicini a Israele quando, per la sua sopravvivenza, le ricorderemo che il popolo palestinese ha diritto a non essere lasciato ostaggio di Hamas, deve avere un futuro che non sia solo nelle mani dei terroristi". (segue) (Res)