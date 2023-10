Medio Oriente: Tajani, per neutralizzare Hamas va data una speranza al popolo palestinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi arabi devono impegnarsi di più per una soluzione diplomatica: "L'Italia - osserva il ministro - in questo momento sta svolgendo un ruolo da protagonista, che può essere importante ed efficace, stiamo parlando con tutti. Sono stato in Israele, ma anche ad Amman. Tutti questi Paesi arabi ci rispondono in un solo modo: va scongiurata una nuova guerra. Tutti dobbiamo capire che la questione palestinese rimane centrale nel Mediterraneo. Ma loro, tutti insieme, devono costruire le condizioni perché Israele non debba temere per il suo futuro o la sua stabilità". "Chi farà la pace o la guerra - conclude Tajani - sono israeliani e palestinesi. Non siamo noi a poter giudicare la qualità delle leadership. Ma dobbiamo essere più energici quando vediamo derive politiche pericolose per loro, perché il loro fallimento è automaticamente una minaccia per noi. La loro guerra, per l'ampiezza dei protagonisti potenzialmente coinvolti, sarebbe una minaccia diretta a tutti noi. Continuare in uno stato di guerra ad intermittenza prima o poi si rivelerà un disastro per noi". (Res)