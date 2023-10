Agroalimentare: Lollobrigida, nuovi mercati per l'export e rafforzare le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Mattino" fa il punto dopo il suo di ieri in Campania, tra Cetara e la Valle del Sele, che rafforza la necessità di sostenere il settore al di là di ogni inevitabile criticità: "Gli agricoltori, i pescatori, gli allevatori sono i primi ambientalisti. Creano lavoro e tutelano il territorio. Qualcuno ha pensato che in Italia non si potesse creare occupazione e che si dovesse aiutare il Sud solo con l'assistenzialismo. Invece, gli imprenditori agricoli che hanno filiere di successo, investendo sulla qualità creano lavoro e ricchezza che può essere distribuita sui più deboli e su quelli che non possono lavorare". Questa risposta può essere decisiva anche per combattere lo spopolamento del Mezzogiorno: "Partiamo dal fatto che i dati sulla diminuzione delle imprese agricole in Italia sono molto negativi. Parliamo di circa un 30 per cento in meno negli ultimi 30 anni. Ma questa percentuale non è omogenea sull'intero territorio nazionale: in Alto Adige siamo a -1,1 per cento, in Lombardia a -25 per cento, al Sud si tocca anche il -40 per cento. In alcuni casi si perdono aziende perché si accorpano tra di loro per diventare più solide, com'è accaduto ad esempio in Germania che ha diminuito il numero ma ha rafforzato il sistema". (segue) (Res)