Agroalimentare: Lollobrigida, nuovi mercati per l'export e rafforzare le imprese (2)

- Da noi - continua il ministro - non è avvenuto lo stesso: al calo numerico delle aziende non è purtroppo corrisposto un potenziamento del sistema. E' un problema che si manifesta soprattutto dove serve più lavoro, come al Sud. Occorre impegnarsi a far crescere la redditività delle imprese che danno lavoro e devono ovviamente pagarlo nel rispetto delle leggi. E la strada per questa crescita non può che essere quella della valorizzazione del prodotto". Il ministro osserva inoltre che "obiettivamente ci sono regioni italiane che l'hanno saputo fare meglio, penso al Prosecco in Veneto passato da 1 a 5 miliardi di export. In altre regioni queste scelte non sono state fatte in modo adeguato e bisogna dunque investire. E il Sud anche per questo rimane una risorsa importante". In merito al valore della Manovra per l'agricoltura italiana, Lollobrigida ricorda che "il governo Meloni ha già investito lo scorso anno in maniera piuttosto puntuale accanto alle risorse del Pnrr. Sono state operate scelte capaci di rendere effettivamente attrattivo il comparto e altri investimenti arriveranno. Forse non è mai accaduto negli ultimi 30 anni ma già quest'anno confermeremo le risorse del Fondo sull'innovazione tecnologica: per noi l'obiettivo di un'agricoltura sostenibile sul piano ambientale deve essere coniugato con la sostenibilità del reddito perché crea equilibrio sociale. Per farlo è fondamentale investire sulla ricerca e sull'innovazione". (segue) (Res)