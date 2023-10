Agroalimentare: Lollobrigida, nuovi mercati per l'export e rafforzare le imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi c'è la novità dell'immediato utilizzo delle risorse Pac, la Politica agricola comunitaria, di cui ha annunciato l'erogazione: "Esattamente. Per la prima volta in maniera così puntuale, l'Agea (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ndr) ha messo in campo 2 miliardi e 700 milioni in favore di 772 mila aziende agricole di tutta Italia, dando seguito all'impegno del ministero di rilanciare il ruolo dell'Agenzia attraverso una profonda ristrutturazione. Sono tutte aziende - conclude Lollobrigida - che dovevano avere certezze sui tempi di erogazione perché le banche e gli altri enti creditizi non aspettano le date di scadenza. Occorreva dare liquidità a chi ha un'impresa e dimostrare che alle sue spalle c'è uno Stato serio". (Res)