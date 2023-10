Medio Oriente: ex premier israeliano Olmert, non è il momento della diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua lunga carriera politica, l'ex premier israeliano Ehud Olmert ha visto crisi pesanti oscurare l'orizzonte nazionale. Era sindaco di Gerusalemme durante la seconda intifada, ministro di Ariel Sharon al tempo del ritiro da Gaza, capo del governo nelle settimane caldissime della guerra con il Libano del 2006 e coordinatore dell'operazione 'Piombo fuso' nel 2009, appena prima di dimettersi. Mai visto, giura in una intervista alla "Stampa", un momento così difficile gestito in maniera tanto irresponsabile. E punta l'indice verso il suo successore, Bibi Netanyahu, contro la cui riforma della giustizia ha protestato per mesi con l'opposizione. "Israele - dioce olmert - ha mostrato numerose evidenze che provano come a colpire l'ospedale al-Ahli sia stato un razzo di Hamas. Si tratta di documenti che l'intelligence ha sottoposto anche al presidente americano Biden, il quale, evidentemente persuaso, ha riconosciuto che non siamo stati noi. Purtroppo questo non cambierà la percezione di quanto accaduto. Nelle prime ore successive al massacro del 7 ottobre il mondo era totalmente solidale con Israele, ma già allora temevo che la simpatia sarebbe durata poco". "Va sempre così - aggiunge -. Il coro di biasimo contro Israele è già inarrestabile. Non sono sorpreso dal mondo arabo e nemmeno dalla Russia, ma l'Occidente, che ha velocemente dismesso la pietà per le vittime israeliane ed è passato a quelle palestinesi, stavolta mi ha sorpreso. Dobbiamo farci i conti. Hamas contava forse anche su questo. Parlare di compromesso diplomatico oggi non ha senso, non ci sarà altro che una operazione brutale e sanguinaria, rispetto alla quale spero solo che Israele sappia creare le condizioni per ridurre al minimo i danni collaterali". (segue) (Res)