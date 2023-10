Medio Oriente: ex premier israeliano Olmert, non è il momento della diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese ha indetto uno sciopero generale di tre giorni nel nome di Gaza. La rivolta in Cisgiordania auspicata da Hamas dopo il 7 ottobre potrebbe scoppiare adesso: "Il pericolo in Medio Oriente esiste per definizione. Detto ciò, credo che la persona più interessata a evitare la rivolta sia il presidente palestinese Abu Mazen, perché se le piazze si sollevassero sarebbe in primo luogo per rimuovere lui e portare al potere Hamas. Per questo l'Autorità nazionale coopera strettamente con le forze di sicurezza israeliane. Non si può escludere nulla, ma, a parte scontri molto limitati, non vedo arrivare una protesta su larga scala". Quanto al presidente americano, Joe Biden: "Ha fatto già molto. Si è schierato da subito con Israele in modo esplicito. Ha mobilitato le portaerei e ha inviato all'Iran e a Hezbollah un messaggio chiaro: in caso di escalation gli Stati Uniti interverrebbero. Bisogna capire adesso le intenzioni del regime iraniano, dubito che voglia davvero i missili americani a Teheran". L'ex premier si sofferma infine sulla "retorica di Netanyahu", che è "estremamente esasperata, inapproriata e inadeguata. La sua minaccia di distruggere tutto non è necessariamente una prova di forza, anzi. Netanyahu in queste ore non parla solo ai palestinesi, parla soprattutto alla sua base politica che è profondamente frustrata dall'incapacità mostrata dal governo nel prevenire l'attacco di Hamas. Sta provando a ricostruirsi una credibilità, ma è al capolinea, i giorni di Netanyahu sono finiti". (Res)