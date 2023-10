Energia: Grossi (Aiea), sul nucleare pronti ad aiutarvi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha una grande competenza in fatto di energia nucleare e può giocare un ruolo importante". Lo ha detto a "Repubblica" Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che è a Roma dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggetto del colloquio: le crisi internazionali che vedono l'Agenzia in prima linea, dal conflitto russo-ucraino, con le centrali nucleari possibile bersaglio di bombardamenti, all'Iran che ostacola le ispezioni nei siti sospettati di essere utilizzati per arricchire l'uranio (e quindi costruire ordigni atomici). Ma a Palazzo Chigi Meloni e Grossi parlano anche del possibile ritorno del nucleare civile nel nostro Paese. Con uno sguardo al futuro, alla fusione che promette di produrre energia pulita. "Naturalmente sono gli italiani a dover decidere. L'Aiea può mettere a disposizione il suo know how", avverte il diplomatico argentino, che trova "interessanti le iniziative del governo sul piano energetico. E sono importanti le mozioni votate in Parlamento, perché impegnano il governo a fare qualcosa. Sia sulla fissione che sulla fusione". Quanto alla fusione, esistono molti progetti, compreso quello della americana Commonwealth Fusion Systems cui partecipa l'italiana Eni, ma c'è chi non crede che il traguardo si possa tagliare in pochi anni. "Il processo sarà lungo, ma meno di quanto si immagini. Ho visitato la Commonwealth Fusion Systems e loro si danno il 2025 come traguardo. Sono esperti che stanno costruendo una grande infrastruttura, non si tratta di chiacchiere da bar. Solo negli Usa sono stati investiti sei miliardi di dollari nella fusione, ma manca un coordinamento che permetta alle nazioni interessate di prendere parte a questo processo". (segue) (Res)