Energia: Grossi (Aiea), sul nucleare pronti ad aiutarvi (2)

- Il governo italiano vuole riprendere in considerazione anche la fissione: "Abbiamo parlato con la premier, Giorgia Meloni, delle nuove tecnologie, come gli Small modular reactors (Smr). Credo che la scelta più realistica per l'Italia sarebbe proprio quella di puntare su piccole centrali con piccoli reattori modulari. Sarebbe più logico sul piano politico e degli investimenti". "L'Agenzia - continua Grossi - ha una piattaforma Smr che fotografa lo stato dell'arte: in questo momento esistono tra i 70 e gli 80 progetti, anche se è chiaro che non tutti vedranno la luce. Ma la nostra mappa mondiale degli Smr serve anche a costruire eventuali partnership. L'Aiea può giocare un ruolo importante anche nella costruzione del consenso sociale verso il nucleare. L'Agenzia ha prestigio scientifico, capacità di valutare le opportunità, le questioni connesse alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente". Per quanto riguarda infine i rapporti con l'Iran: "Con Teheran abbiamo firmato a marzo una dichiarazione congiunta, ma da maggio in poi la collaborazione ha rallentato, fino quasi a fermarsi. E questo mi preoccupa molto: noi siamo ancora presenti, ma con la crescita del programma iraniano sarebbero dovute crescere anche le ispezioni. Gli altri Paesi dell'area ne sono coscienti e mi dicono: 'Se la situazione non cambia anche noi dovremo fare qualcosa'. Io moltiplico le iniziative per evitarlo", ha concluso Grossi. (Res)