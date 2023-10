Medio Oriente: Sunak arrivato in Israele, vedrà Netanyahu ed Herzog

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak è arrivato in Israele. Annunciata nelle scorse ore da Downing Street, la visita di Sunak durerà due giorni e vedrà il premier britannico tenere dei colloqui con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Successivamente proseguirà il suo tour in altre capitali della regione mediorientale, fra cui Il Cairo, con l'obiettivo di portare avanti un'attività diplomatica volta a evitare un'ulteriore escalation della tensione fra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. "Farò in modo che il Regno Unito sia in prima linea in questo sforzo", ha detto ieri il premier, parlando proprio della necessità di evitare che la situazione nella regione possa deteriorarsi a causa delle attività militari condotte da Israele e Hamas. (Rel)