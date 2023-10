Cina-Mongolia: Xi a omologo Khurelsukh, dobbiamo cooperare in un "mondo turbolento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e la Mongolia dovrebbero cooperare alla promozione del partenariato strategico globale e alla creazione di "una comunità dal futuro condiviso in un mondo turbolento". Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un incontro tenuto oggi con l'omologo mongolo, Ukhnaa Khurelsukh. Il leader di Ulan Bator è arrivato il 17 ottobre a Pechino per partecipare al terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), che si è concluso ieri con accordi per un valore complessivo di 97,2 miliardi di dollari e con un piano d'azione incentrato sulle infrastrutture, la sostenibilità e gli investimenti. (segue) (Cip)