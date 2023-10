Cina-Mongolia: Xi a omologo Khurelsukh, dobbiamo cooperare in un "mondo turbolento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro bilaterale tra Xi e Khurelsukh è stato anticipato da quello tenuto il 16 ottobre dai ministri degli Esteri dei due Paesi, il cinese Wang Yi e la mongola Batmunkh Battsetseg, che hanno ragionato sul possibile allineamento delle rispettive strategie di sviluppo nazionali. Nei primi nove mesi del 2023, la Cina si è riconfermata quale primo partner commerciale della Mongolia con un interscambio pari a 13 miliardi di dollari. Stando ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica di Ulan Bator, gli scambi con la superpotenza asiatica hanno rappresentato il 72,3 per cento del commercio estero della Mongolia nel periodo di riferimento. Da gennaio a settembre, la Cina ha assorbito il 91,3 per cento delle esportazioni mongole, contribuendo al 40,5 per cento delle importazioni. (Cip)