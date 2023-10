Cina-Cambogia: Xi a premier Hun Manet, necessario rafforzare comunicazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Cambogia sono importanti partner nell'ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e dovrebbero continuare a mantenere la comunicazione strategica. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell'incontro avuto oggi con il primo ministro cambogiano, Hun Manet, che si è recato a Pechino per partecipare al terzo forum sulla Nuova via della seta (17-18 ottobre). La cooperazione nell'ambito dell'iniziativa ha fruttato ai due Paesi "reali opportunità di sviluppo", secondo Xi, che si è detto pronto a favorire l'integrazione della Bri con la strategia pentagonale del governo cambogiano, incentrata sulla promozione di crescita, occupazione, equità, efficienza e sostenibilità. (segue) (Cip)