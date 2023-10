Cina-Cambogia: Xi a premier Hun Manet, necessario rafforzare comunicazione strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro col presidente Xi fa seguito a quello che il premier Hun ha tenuto con l'omologo cinese Li Qiang l'altro ieri, il 17 ottobre, al termine del quale è stato convenuto di rafforzare la cooperazione e di far avanzare la costruzione dei progetti infrastrutturali nell'ambito della Nuova via della seta. Tra i progetti cui la Cina e la Cambogia intendono dare priorità in futuro spiccano il corridoio di sviluppo industriale e il corridoio del riso e del pesce, oltre a diverse infrastrutture quali ferrovie, impianti di trattamento delle acque reflue e reti in fibra ottica. (Cip)