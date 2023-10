Spazio: Rovelli, ipotesi buchi bianchi è affascinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi dell'esistenza di buchi bianchi nell'universo è affascinante e personalmente "ci credo ma mi capita anche di avere dubbi". Lo ha detto al quotidiano "Le Figaro" il fisico Carlo Rovelli, in uscita in Francia con il suo libro "Buchi bianchi". "Ho molto insistito affinché si scrivesse sulla quarta di copertina che non sono sicuro dell'esistenza dei buchi banchi", spiega Rovelli, affermando che si tratta di un "oggetto" che "abbiamo immaginato". "La scienza è spesso insegnata come una sorta di verità rivelata, ma la storia delle scienze è una successione ininterrotta di saggi ed errori", ha aggiunto il fisico. (Frp)