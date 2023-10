Cina-Russia: Putin, energia è settore chiave della cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti e continuano a svilupparsi: il settore chiave è l'energia, la cooperazione tra i due Paesi in questo campo sta diventando sempre più attiva e multiforme. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato ai partecipanti alla conferenza quinto forum russo-cinese sul business energetico in corso oggi a Pechino. "Le relazioni di partenariato globale e di interazione strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese hanno raggiunto un livello senza precedenti e continuano a svilupparsi in modo dinamico. Una delle componenti chiave di queste relazioni è la cooperazione energetica, che sta diventando sempre più attiva e sfaccettata “, ha sottolineato Putin. Il presidente ha osservato che i grandi progetti bilaterali nel settore del petrolio e del gas e nel campo dell'energia nucleare pacifica vengono attuati in modo coerente. "Il volume delle forniture di risorse energetiche russe ai consumatori cinesi sta crescendo di conseguenza. È in corso lo sviluppo congiunto di innovazioni tecnologiche volte ad aumentare l'efficienza dei processi di estrazione, lavorazione e trasporto delle materie prime, nonché a garantirne la sicurezza ambientale", ha aggiunto il presidente russo. (Rum)