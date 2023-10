Auto: Toyota, sospensione parziale produzione in Giappone sino al prossimo fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. ha annunciato ieri la sua sospensione parziale della produzione in Giappone almeno fino al prossimo fine settimana, a seguito di un'esplosione presso lo stabilimento produttivo di un fornitore di componenti avvenuta lunedì. Il conseguente blocco delle forniture ha causato ricadute sulla produzione del costruttore di auto giapponese, con 11 linee di produzione in sette fabbriche nelle prefetture di Aichi e nelle zone circostanti nel Giappone centrale sospese a partire da ieri. Uno degli stabilimenti giapponesi di Toyota dovrebbe riprendere le operazioni già oggi, ma le altre rimarranno chiuse almeno sino a sabato. Inoltre, due fabbriche nel Giappone nord-orientale si aggiungeranno alla lista degli stabilimenti bloccati venerdì, portando il totale delle linee di produzione e fabbriche interessate a 13 linee in otto impianti.(Git)