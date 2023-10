Giappone: disavanzo commerciale in calo del 75,1 per cento nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo commerciale del Giappone è diminuito del 75,1 per cento a 2.720 miliardi di yen (18 miliardi di dollari) nella prima metà dell'anno fiscale 2023 (aprile-settembre 2023, per l’effetto combinato di un calo dei prezzi globali di energia e materie prime e di una ripresa record delle esportazioni, secondo i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Il Giappone ha visto scivolare la sua bilancia commerciale in passivo per il quinto anno consecutivo nella prima metà dell'anno discale, e la crescita delle esportazioni potrebbe venir meno già nei prossimi mesi, in un contesto reso sempre più incerto dalle tensioni commerciali con la Cina, dalla crisi in Medio Oriente e dagli effetti sulla domanda estera delle politiche monetarie restrittive negli Stati Uniti e in Europa. Nei primi sei mesi dell’anno fiscale corrente le importazioni del Giappone sono ammontate a 52.960 miliardi di yen, in calo del 12,4 per cento. Le esportazioni sono ammontate invece a 50.240 miliardi di yen, in aumento dell’1,4 per cento. Il Paese ha registrato in sei mesi un attivo della bilancia commerciale di 4.490 miliardi di yen nei confronti degli Stati Uniti, e un deficit di 2.870 miliardi di yen con la Cina. (segue) (Git)