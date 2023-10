Usa: Biden terrà discorso dallo Studio ovale per sollecitare aiuti militari a Ucraina e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà un discorso dallo Studio ovale oggi, al rientro da Israele, per sostenere la necessità di continuare a sostenere simultaneamente gli sforzi bellici dell’Ucraina contro la Russia e di Israele contro il gruppo islamista palestinese Hamas. Lo hanno anticipato funzionari della Casa Bianca citati dall’emittente televisiva “Cnn”. Biden terrà il discorso in prima serata, annunciando una richiesta della Casa Bianca al Congresso di ben 100 miliardi di dollari da destinare alla fornitura di aiuti e risorse militari a Ucraina, Israele e Taiwan, e al rafforzamento del confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Secondo le anticipazioni, il presidente sosterrà che i conflitti in Ucraina e Israele costituiscano questioni di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. "Affermerà che il costo dell'inazione e il costo di voltare le spalle (ai conflitti) sarebbe molto più alto", ha riferito alla “Cnn” un funzionario. (segue) (Was)