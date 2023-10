Usa: Biden terrà discorso dallo Studio ovale per sollecitare aiuti militari a Ucraina e Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opinione pubblica statunitense resta divisa in merito all’impegno degli Stati Uniti sui fronti bellici internazionali. In un recente sondaggio effettuato dalla “Cnn”, quasi tutti i partecipanti hanno espresso solidarietà al popolo israeliano a seguito degli attacchi sorpresa lanciati da Hamas, ma non è emersa una posizione univoca sull’opportunità di un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti: il 35 per cento dei partecipanti al sondaggio ha sostenuto che gli Stati Uniti stiano fornendo la giusta quantità di assistenza, mentre un altro 36 per cento non era sicuro che il livello di assistenza statunitense fosse appropriato. Gli Stati Uniti hanno a lungo fornito assistenza per la sicurezza a Israele, che riceve dagli Usa circa 4 miliardi di dollari all'anno in base a un accordo decennale. La nuova richiesta prevedrebbe lo stanziamento di miliardi di dollari aggiuntivi. (segue) (Was)