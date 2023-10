Usa: Biden terrà discorso dallo Studio ovale per sollecitare aiuti militari a Ucraina e Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro, il sostegno dell'opinione pubblica statunitense agli sforzi per il sostegno bellico all’Ucraina è notevolmente diminuito: in un sondaggio effettuato dalla “Cnn” ad agosto, il 55 per cento dei partecipanti ha dichiarato che il Congresso non dovrebbe approvare ulteriori finanziamenti per aiutare l'Ucraina. La divisione partitica si è approfondita: quasi tre quarti degli elettori repubblicani sono contrari a ulteriori finanziamenti per l'Ucraina, mentre il 62 per cento dei democratici resta favorevole. Dall’inizio dell’invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, la Casa Bianca e il Congresso hanno fornito più di 75 miliardi di dollari in finanziamenti a Kiev, secondo l'Istituto Kiel per l'Economia mondiale. (Was)