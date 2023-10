Indonesia: ex governatore Giacarta Baswedan si candida alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore di Giacarta, Anies Baswedan, ha presentato oggi i documenti alla commissione elettorale per registrarsi come candidato alle elezioni presidenziali in programma in Indonesia il prossimo 14 febbraio. Lo riferiscono i media locali. Anies, 54 anni, ha presentato la propria candidatura nel primo giorno disponibile per la presentazione della documentazione: si presenterà alle elezioni assieme a Muhaimin Iskandar, leader del Partito del risveglio nazionale (Pkb), il più grande partito islamico dell'Indonesia. (segue) (Fim)