Sahel: gruppo di lavoro Usa-Spagna ha tenuto il primo incontro a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di lavoro Usa-Spagna sul Sahel ha tenuto il suo primo incontro il 16 ottobre 2023 a Washington. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui l'incontro è stato presieduto da Molly Phee, sottosegretaria di Stato per gli Affari africani, e da Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, ambasciatore itinerante della Spagna per il Sahel. Hanno partecipato anche rappresentanti dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), dell'Agenzia spagnola per la cooperazione allo sviluppo Internazionale (Aecid), del dipartimento di Stato e del ministero degli Affari esteri spagnolo, compresa l'ambasciata di Spagna a Washington. (segue) (Was)