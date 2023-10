Sahel: gruppo di lavoro Usa-Spagna ha tenuto il primo incontro a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Governi di Spagna e Stati Uniti sono uniti nel loro impegno per favorire la democrazia, lo sviluppo sostenibile e la stabilità nella regione del Sahel. Hanno concordato di potenziare la collaborazione a sostegno delle istituzioni democratiche, nell'affrontare le esigenze umanitarie e di sviluppo, in particolare nelle zone colpite dai conflitti, e nell'aumentare la capacità locale di contrasto del terrorismo. La creazione di questo gruppo di lavoro – afferma la nota del dipartimento di Stato - simboleggia l'impegno condiviso e la volontà di Spagna e Stati Uniti di collaborare su una serie di questioni globali. Il gruppo di lavoro continuerà a riunirsi regolarmente per rafforzare ulteriormente il partenariato tra Spagna e Stati Uniti nella politica relativa al Sahel. Il Gruppo di lavoro Usa-Spagna sul Sahel è stato istituito a seguito dell'incontro tra il presidente Joe Biden e il capo del Governo spagnolo Pedro Sánchez a Washington il 12 maggio 2023. (Was)