Corea del Nord-Russia: Lavrov a Pyongyang, oggi incontro con l’omologa Choe

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, ha in programma oggi un incontro con l’omologa della Corea del Nord Choe Son-hui, nella seconda e ultima giornata della sua visita ufficiale a Pyongyang. Lavrov è stato accolto da una guardia d’onore al suo arrivo in Corea del Nord ieri: ad attenderlo proprio la ministra Choe e il viceministro degli Esteri nordcoreano, Im Chon-il. Al suo arrivo, il ministro russo ha dichiarato che la Corea del Nord "è uno stato genuinamente indipendente e sovrano che difende saldamente la sua sovranità e sicurezza, rimanendo impassibile sotto qualsiasi pressione degli Stati Uniti e dell'Occidente”, e ha aggiunto che "la Russia sostiene pienamente" le politiche del leader nordcoreano Kim Jong-un: “La Federazione Russa esprime la sua solidarietà e pieno sostegno nel desiderio della Corea del Nord, guidata dal presidente del Consiglio di Stato, Kim Jong Un, di difendere la propria indipendenza e il diritto del suo popolo di determinare il proprio destino", ha affermato Lavrov. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” ("Kcna"), Il ministro russo ha dichiarato anche che la sua visita a Pyongyang "rappresenta un'occasione significativa per ottenere risultati sostanziali nell'attuazione dell'accordo siglato nel vertice Russia-Corea del Nord”, riferendosi alla visita effettuata da Kim in Russia il mese scorso e ai colloqui tra il leader nordcoreano e il presidente russo Vladimir Putin.(Git)