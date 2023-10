Cina-Russia: Sechin (Rosneft), 75 per cento export rappresentato da settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato commerciale tra Russia e Cina è cresciuto complessivamente negli ultimi cinque anni fino a raggiungere i 660 miliardi di dollari: oltre il 75 per cento delle esportazioni verso la Cina proviene ora dal settore dell'energia. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, intervenendo al forum russo-cinese sul business energetico a Pechino. "Se parliamo della parte russa, l'energia nella struttura del fatturato commerciale rappresenta oltre il 75 per cento delle esportazioni verso la Cina. La cooperazione tra Russia e Cina si sta rafforzando in tutti i settori. Il fatturato commerciale totale dei nostri Paesi negli ultimi cinque anni è cresciuto fino a 660 miliardi di dollari”, ha detto Sechin. Inoltre, solo nei primi nove mesi del 2023, il commercio tra Cina e Russia è aumentato di quasi il 30 per cento e ammonta a 176,4 miliardi di dollari ed entro la fine del 2023 potrebbe superare l’obiettivo di 200 miliardi di dollari. Secondo Sechin, entrambi i due Paesi si stanno muovendo con fiducia lungo la strada della modernizzazione, del rafforzamento della sicurezza nazionale e del raggiungimento dell’autosufficienza tecnologica. "Per i nostri Paesi, la transizione verso un ordine mondiale più giusto avviene sotto una forte pressione esterna e richiede un nuovo approccio al proprio sviluppo, che si basa sul compito prioritario della crescita economica interna", ha osservato Sechin. (Rum)