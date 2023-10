Energia: Sechin (Rosneft) , progetto russo Vostok Oil può stabilizzare mercato globale idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto russo Vostok Oil, nel contesto della riduzione degli investimenti globali nell'esplorazione e nella produzione, è in grado di esercitare un effetto stabilizzante sull'intero mercato degli idrocarburi. Lo ha affermato il capo di Rosneft, Igor Sechin, durante un discorso al Forum russo-cinese del business energetico a Pechino. "Parlando di sicurezza energetica a lungo termine, è impossibile non notare che la Russia è uno dei pochi Paesi la cui priorità sono gli investimenti in nuovi progetti energetici. Vorrei menzionare il progetto Vostok Oil. Nel contesto di una riduzione negli investimenti globali nell’esplorazione e nella produzione, questo nuovo progetto più grande del mondo nella Siberia settentrionale con una base di risorse di 6,5 miliardi di tonnellate di petrolio è quasi il più grande progetto al mondo che può avere un effetto stabilizzante sul mercato degli idrocarburi nel suo complesso”, ha affermato Sechin. Vostok Oil è il progetto di punta di Rosneft, con sede a Taimyr. Comprende i giacimenti già sviluppati del gruppo Vankor e nuovi giacimenti nel nord del territorio di Krasnojarsk. Le risorse del progetto sono stimate intorno alle 6,5 miliardi di tonnellate di idrocarburi liquidi. (Rum)