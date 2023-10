Cina-Russia: Xi, continueremo a creare partenariato energetico d’alto livello con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a cooperare con la Russia per creare un partenariato energetico di alto livello, rafforzare la stabilità delle catene di fornitura nel settore e dare un più ampio contributo alla promozione dello sviluppo sostenibile, sano e a lungo termine del mercato energetico globale. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, in un messaggio inviato al quinto forum imprenditoriale per la cooperazione energetica sino-russa, tenuto a Pechino. Il presidente cinese, riporta l’agenzia di stampa statale “Xinhua”, ha espresso soddisfazione per i risultati sinora ottenuti dalla cooperazione energetica con Mosca, con cui è stato istituito un modello di collaborazione “a tutto tondo, di ampio respiro e di alto livello”.(Cip)