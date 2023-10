Medio Oriente: Forze difesa israeliane, colpito sito da cui Hezbollah lanciava razzi anticarro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito ieri un sito di osservazione dal quale il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah lanciava razzi anticarro teleguidati, nei pressi della città di Rosh Hanikra, nel nord di Israele. Lo hanno reso noto le stesse Idf, aggiungendo di aver colpito diverse postazioni di Hezbollah nell’area a ridosso della Linea blu, che segna il confine de facto con il Libano. Tali operazioni, hanno spiegato le Idf in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), sono state lanciate in risposta al lancio di razzi da parte del movimento sciita verso il nord di Israele e verso varie postazioni militari israeliane lungo il confine. Negli ultimi giorni, infatti, l’area sta assistendo a un inasprimento delle tensioni, che suscita timori riguardo un possibile allargamento del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas all’intero Medio Oriente. Dal 7 ottobre, data dell'inizio degli attacchi di Hamas contro Israele (operazione denominata dallo stesso movimento "Alluvione di Al Aqsa"), dal lato libanese sono morte almeno 20 persone nelle aree vicine alla Linea blu (di cui due civili e un giornalista dell'agenzia di stampa "Reuters"), mentre dal lato israeliano le vittime sono tre. (Res)