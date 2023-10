Corea del Nord-Russia: Lavrov, svilupperemo collaborazione in esplorazione geologica ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione della commissione intergovernativa fra Russia e Corea del Nord, prevista per novembre, si discuterà della cooperazione nel campo dell'esplorazione geologica e dei piani per l'approvvigionamento energetico. Lo ha detto giovedì il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un punto stampa a Pyongyang. "Ho già detto che il decimo incontro della commissione intergovernativa per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica è previsto per il mese prossimo", ha detto Lavrov. Il ministro russo ha osservato che lì verranno presi in considerazione tutti i settori di cooperazione discussi dai leader della Russia e della Corea del Nord, Vladimir Putin e Kim Jong-un, al cosmodromo di Vostochny il mese scorso. "Si parlerà dell'esplorazione geologica, ma ci sono anche piani per la fornitura di risorse energetiche e altri beni di cui hanno bisogno i nostri amici della Corea del Nord", ha detto Lavrov. (Git)