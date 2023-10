Medio Oriente: sforzi diplomatici Arabia Saudita per cessate il fuoco tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita sta concentrando i propri sforzi regionali per un cessate il fuoco tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, all’emittente panaraba di proprietà del Regno, “Al Arabiya”. “Attualmente siamo concentrati sul cessate il fuoco a Gaza”, ha affermato bin Farhan, sottolineando la necessità di rispettare il diritto internazionale. Secondo il capo della diplomazia saudita, dunque, “la soluzione dei due Stati è quella decisiva per la questione palestinese” e “tutte le parti devono essere obbligare a risolvere la questione in conformità con il diritto internazionale”. (Res)