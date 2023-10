Medio Oriente: riunione Autorità palestinese sul conflitto tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha tenuto una riunione per prendere decisioni alla luce degli ultimi sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas”. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Durante la riunione, tenutasi ieri sotto la guida del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, i ministri dell’Anp hanno ribadito il proprio impegno ad attuare le disposizioni adottate lo scorso 7 luglio, dopo l’inizio dell’operazione militare delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin e nel suo campo profughi, in particolare la sospensione del coordinamento in materia di sicurezza con Israele. Inoltre, l’esecutivo dell’Anp ha affermato la legittimità dell’autodifesa per il popolo palestinese, impegnandosi a continuare a “denunciare presso i tribunali internazionali il governo dell’occupazione, per i crimini di guerra compiuti, dei quali è pienamente responsabile, violando il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale”. (segue) (Res)