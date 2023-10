Medio Oriente: riunione Autorità palestinese sul conflitto tra Israele e Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il popolo palestinese non è solo e occorre fare tutto il possibile per proteggerlo dai crimini dell’occupazione nella striscia di Gaza”, hanno ribadito i dirigenti dell’Anp. Occorre, quindi, concentrare l’attenzione su una protezione internazionale per la popolazione palestinese, ma anche “preservare l’unità”, senza lasciarsi trascinare nel caos dai conflitti interni, che “deviano dall’obiettivo”, ovvero la fondazione di uno Stato palestinese indipendente, membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A tal proposito, i ministri dell’Anp hanno riaffermato la propria adesione al presupposto che l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) è l’unico rappresentante del popolo palestinese, anche nei consessi internazionali. (Res)