Medio Oriente: Lavrov, contatti fra Russia e Turchia, pronti a sostenere iniziative per ridurre tensioni

- Russia e Turchia sono in contatto sull'aggravarsi della situazione in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un punto stampa a Pyongyang. Il ministro russo è stato invitato a commentare l’iniziativa della Turchia di creare un sistema di Paesi garanti per le parti del conflitto israelo-palestinese allo scopo di raggiungere una soluzione pacifica. "Siamo pronti a discutere qualsiasi proposta costruttiva. Questa iniziativa, che ho ascoltato l'altro giorno, è chiaramente dettata dal desiderio di raggiungere una riduzione dell'escalation e normalizzare la situazione. Naturalmente vorremmo sapere cosa si intende esattamente dai nostri amici turchi con i quali siamo in contatto e su questo tema", ha detto Lavrov. "Sosteniamo che qualsiasi approccio sia basato sull'equilibrio degli interessi delle parti e non sull'imposizione degli interessi di qualcuno a scapito degli interessi di altri. Mi sembra che l'iniziativa turca sia dettata dal desiderio di garantire tale equilibrio e saremo pronti a collaborare per esaminarlo”, ha aggiunto il ministro. (Rum)