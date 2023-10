Medio Oriente: proteste in Turchia, Usa chiudono il consolato di Adana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato Usa nella città turca di Adana rimarrà chiuso fino a nuovo ordine, alla luce del rischio di proteste nel Paese nel quadro del conflitto tra Israele e i combattenti di Hamas. Lo ha annunciato in una nota la rappresentanza diplomatica statunitense ad Ankara. “Nelle prossime settimane, in Turchia potrebbero avere luogo diverse proteste relative al conflitto nella striscia di Gaza, e vi è un rischio concreto di violenza”, si legge nella nota, in cui le autorità di Washington precisano di avere chiesto al personale diplomatico in Turchia di “ridurre al minimo gli spostamenti, evitando di recarsi nel distretto della città di Adana, nel Sud-Est del Paese”. (Was)