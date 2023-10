Medio Oriente: Paita (Iv), Israele ha diritto di difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Israele ha subito da parte di Hamas un attacco terroristico e ha il diritto di difendersi e di esistere in sicurezza". Lo ha detto al Tg2 post la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, che ha aggiunto: "Parallelamente, è necessario che tutte le iniziative di carattere diplomatico vengano messe in campo per evitare un allargamento del conflitto. Questo sforzo deve essere una priorità per l'Europa e l'Occidente". (Rin)