Medio Oriente: presidenza Egitto, “da Biden ok a ingresso aiuti umanitari a Gaza”

- Il presidenti di Egitto e Stati Uniti, rispettivamente Abdel Fatth al Sisi e Joe Biden, “concordano sulla necessità di portare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah in modo sostenibile”. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” la presidenza egiziana dopo la conversazione telefonica intercorsa tra i due capi di Stato. “La telefonata si è concentrata sulla discussione della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e sulle modalità per facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità dei due paesi si stanno coordinando con le organizzazioni umanitarie internazionali sotto la supervisione delle Nazioni Unite per garantire l'arrivo degli aiuti”, ha aggiunto la presidenza. (Cae)