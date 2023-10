Venezuela: Usa allentano sanzioni dopo accordo tra governo e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente l’accordo raggiunto tra il governo venezuelano e l’opposizione in merito all’organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Si tratta di un importante passo in avanti verso la risoluzione della crisi politica, economica e umanitaria in Venezuela”, ha detto. Alla luce dell’accordo, le autorità statunitensi hanno autorizzato per sei mesi le transazioni con entità venezuelane attive nel settore oil and gas, nel rispetto “del nostro impegno ad allentare le sanzioni a fronte di misure concrete a sostegno dell’organizzazione di elezioni libere e trasparenti”. La licenza sarà estesa “solo se il governo di Caracas rispetterà gli impegni presi” nell’accordo raggiunto con l’opposizione. Una misura analoga è stata presa in relazione alle transazioni con Minerven, compagnia statale venezuelana attiva nel settore dell’estrazione aurea. Infine, il Tesoro ha rimosso il divieto di trading in relazione ai titoli sovrani venezuelani e alle azioni di Pdvsa, la società petrolifera statale. Le altre sanzioni rimarranno in vigore. In aggiunta, le autorità Usa si aspettano che il governo di Caracas definisca entro novembre una tabella di marcia per il ripristino di tutti i candidati che intendono partecipare alle prossime elezioni presidenziali, rilasciando al contempo i prigionieri politici. (Was)