Usa: Camera, Jordan non ritira la candidatura alla presidenza nonostante la doppia bocciatura

- Il deputato repubblicano Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti, ha riconfermato ieri sera la propria candidatura alla presidenza della Camera, pur avendo fallito già due volte il tentativo di ottenere il sostegno della maggioranza dei deputati. Jordan ha incassato proprio ieri una nuova sconfitta al secondo turno di votazioni in aula: non è riuscito a raggiungere la soglia di consensi necessaria per farsi confermare alla presidenza, complici le divisioni interne al suo partito, che può contare alla Camera su una maggioranza di soli quattro voti. Il deputato ha ottenuto ieri un totale di 199 voti a favore, a fronte di una soglia di 217 per confermare la nomina ricevuta dal suo partito. Si tratta di una performance anche peggiore di quella registrata al primo turno, durante il quale Jordan aveva ottenuto 200 voti a suo favore. Questa volta, 22 repubblicani hanno deciso di votare contro la sua conferma, confermando la situazione di difficoltà interna del partito conservatore, sempre più diviso tra la sua corrente centrista maggioritaria e quella conservatrice, di cui Jordan è esponente di spicco. La stampa Usa anticipa un terzo voto della Camera nella giornata di oggi, che però potrebbe culminare in ulteriori defezioni tra i repubblicani.(Was)