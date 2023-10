Usa: immigrazione, il Texas erige barriere al confine con il Nuovo Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato ieri l’avvio della costruzione di una barriera al confine con il Nuovo Messico per frenare l’afflusso di immigrati da quello Stato Usa: “Il Texas installerà una recinzione lungo il confine con il NUOVO Messico”, ha scritto Abbott su X (Twitter), enfatizzando di riferirsi non al Messico, ma al vicino Stato Usa. “Le nostre barriere a El Paso hanno costretto i migranti a entrare illegalmente nel Nuovo Messico, e da lì a El Paso. Per tale ragione, costruiremo una barriera anche lungo quel confine”, ha spiegato il governatore. L’annuncio segue mesi di lavori per la costruzione di un muro lungo il confine tra il Texas e il Messico, un progetto che l’amministrazione del governatore repubblicano ha avviato nel 2021. Da allora Abbott ha costantemente condiviso video e immagini del muro di confine su X, ma l'annuncio della scorsa settimana che rivela la costruzione di una barriera tra il Texas e lo stato confinante del Nuovo Messico rappresenta l'ultimo passo nella sua “Operazione Lone Star”. Già all’inizio di questo mese media locali hanno riferito che la Guardia nazionale del Texas hanno rinforzato il muro tra il Nuovo Messico e il Texas con filo spinato a spirale, un tipo di filo spinato già utilizzato lungo il confine tra il Texas e il Messico. I Democratici del Nuovo Messico e del Texas hanno condannato l’iniziativa del governatore del Texas tramite una dichiarazione congiunta.(Was)