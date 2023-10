Giappone: disavanzo commerciale in calo del 75,1 per cento nel primo trimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono tornate a crescere a settembre per la prima volta dopo due mesi, registrato un incremento del 4,3 per cento su base annua, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministero delle Finanze giapponese. Le esportazioni sono ammontate in tutto a 9.190 miliardi di yen (61 miliardi di dollari), mentre le importazioni sono calate del 16,3 per cento a 9.130 miliardi di yen, perlopiù come conseguenza del calo dei prezzi globali delle risorse naturali. A luglio le esportazioni giapponesi avevano registrato una contrazione per la prima volta in più di due anni, a causa del rallentamento dell’economia globale e della Cina; un ulteriore calo dell’export giapponese era stato registrato ad agosto. Tra le principali voci che hanno contribuito alla crescita del mese scorso ci sono le automobili; l’export verso la Cina, però, ha registrato un ulteriore calo, il 10mo mensile consecutivo: meno 6,2 per cento, anche a causa dei controlli alle esportazioni di macchinari per la fabbricazione di microchip imposti da Tokyo, e al blocco delle importazioni dei prodotti ittici giapponesi decretato dalla Cina. (Git)