Usa: sottosegretaria di Stato Jenkins in vista a Bruxelles

- L'ambasciatrice Bonnie D. Jenkins, sottosegretaria di Stato Usa per il Controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, si recherà a Bruxelles, Belgio, il 19 e il 20 ottobre 2023, per continuare a promuovere e discutere le priorità degli Stati Uniti in materia di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Durante il suo soggiorno a Bruxelles, la sottosegretaria terrà incontri presso la sede della Nato, copresiederà il Comitato Nato per il Controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione e incontrerà i suoi omologhi dell'Unione europea.(Was)